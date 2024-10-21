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Bakan Bolat, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüştü

Bakan Bolat, "Bölgemizde tesis edilecek bir barışın siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişimine ve Ukrayna'nın yeniden inşası çabaları noktasındaki işbirliğimize pozitif yansıyacağı inancındayız." ifadesini kullandı.

Seda Tolmaç  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Bakan Bolat, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüştü

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Sybiha ile Bakanlıkta gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Ukrayna ile ticari ilişkilerini güçlendirmeye, karşılıklı yatırımları ve ikili ticaret hacmini artırmaya önem verdiğini belirten Bolat, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne her zaman destek veren bir ülke olarak, bölgemizde tesis edilecek bir barışın siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişimine ve Ukrayna'nın yeniden inşası çabaları noktasındaki işbirliğimize pozitif yansıyacağı inancındayız." ifadelerini kullandı.

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