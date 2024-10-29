Dolar
34.27
Euro
37.12
Altın
2,755.67
ETH/USDT
2,622.30
BTC/USDT
71,261.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" düzenleniyor. DRON - Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası, İstanbul Boğazı'ndaki mücadeleyle tamamlanıyor.
logo
Gündem

Bakan Bolat, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Durmisi ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmisi ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek, savunma sanayisi başta olmak üzere işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Serhat Tutak  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Bakan Bolat, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Durmisi ile görüştü

Ankara

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Durmisi ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile gelecek dönemde atılacak adımları ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, firmalarımızın önemli yatırımcı gruplar arasında yer aldığı ve en büyük 7'nci ticaret ortağı olduğumuz Kuzey Makedonya ile ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve başta savunma sanayisi olmak üzere işbirliği alanlarımızı güçlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımızın ikili işbirliğimizin derinleşmesine katkı sağlamasını temenni ediyor, Cumhuriyet'imizin 101'inci yılını kutladığımız bu şanlı günde misafirimiz olan kıymetli Bakan ve heyetini ağırlamaktan mutluluk duyuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Gürz-24 Operasyonu'nda turuncu kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı
Amazon Türkiye, Cumhuriyet Bayramı'nı "ATATÜRK 1881-1919" filminin özel gösterimiyle kutladı
Emine Erdoğan: Ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz

Benzer haberler

Bakan Bolat, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Durmisi ile görüştü

Bakan Bolat, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Durmisi ile görüştü

SAHA EXPO'da işbirliğine yönelik anlaşmalar imzalanmaya devam ediyor

SAHA EXPO'da işbirliği anlaşmaları imzalanmaya devam ediyor

Bakan Bolat, "TDT Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı"na katılacak

Bakan Bolat, "TDT Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı"na katılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet