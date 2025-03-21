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Bakan Bolat: İhracat, finansman, istihdam için sektörlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracat, finansman, istihdam için gereken desteklerle hükümet olarak sektörlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Fatma Eda Topcu  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Bakan Bolat: İhracat, finansman, istihdam için sektörlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz Fotoğarf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

İstanbul Fuar Merkezi'nde ayakkabı sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bolat, sektörün düzenlediği fuar ve etkinliklere verdikleri destekler hakkında bilgi vererek, buna devam edeceklerini söyledi.

Bolat, dünyanın 5 yıldır yaşadığı çalkantılı sürece işaret ederek, Kovid 19'da yaşanan süreçte Türkiye'nin aldığı tedbirlerle sektörlere can suyu ve istihdama destek verdiğini anımsattı.

Kovid 19'dan sonraki süreçte dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Bolat, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak gelişmeleri yakından izliyoruz ve sektörlerle sürekli istişareleri sürdürerek alınması gereken tedbirleri alıyoruz. Biz istişareye her zaman açığız. Özellikle ayakkabı ve deri ürünlerindeki daralmayı ve dış ticaret açığı noktasındaki sorunu görünce sektörle istişare ederek önemli kararlar aldık. Destekleri hayata geçirirken bunu, üreticinin, istihdamın, yatırımın ayakta kalması ve ilerleme gayemiz kadar tüketicinin de fiyatlarının yükselmemesi için yaptık. Aldığımız tedbirlerin uygulaması şubat-mart aylarında etkisini gösterecektir, biz de bunu yakından takip ediyoruz. Duruma göre her zaman yeni aksiyonlar, tedbirler, önlemler almamız mümkündür. Şu gerçeği bilmeliyiz; dünya ekonomisinin içinde bulunduğu çalkantılı dönem hepimiz için hayatı zorlaştırıyor."

"ABD ile ticaretimiz dengeli"

ABD'nin yeni yönetimi tarafından yapılan uygulamalarla bir ticaret savaşının, yeni dönemin başladığına işaret eden Bolat, Türkiye'nin ABD ile ticaretinin dengeli olduğunu anlattı. Bolat, Türkiye'nin her zaman bütün sektörlerle alakalı destekleyici tedbirleri aldığına dikkati çekerek, bunlardan birinin de istihdam desteği olduğunu hatırlattı.

Beş önemli sektörde verilmeye başlanan istihdam desteği hakkında değerlendirmelerde bulunan Bolat, bu hafta Eximbank ile gerçekleştirilen Danışma Kurulu Toplantısı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Toplantıda 2025 yılı için yeni yol haritası çizildi. İhracatçılarımızı daha destekleyici aksiyonlar alacağız. Alıcı krediler uygulamasının başlaması mümkün olacak ve ülke programları ilanına başlanacak. Bu da Eximbank tarihinin önemli dönüm noktası olarak yaptığımız toplantıdaki yeni yol haritasının sonuçları. Teminatlar konusunda İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) üzerinden ciddi teminat veriyoruz. İGE teminatları 110 milyar TL'lik bir rakama ulaştı.

İGE, ihracat kredisine kefalet verme paketi olarak 36 milyar TL'lik yeni bir paket hazırlıyor, bir iki haftaya kadar o da kullanılmaya başlanacak. Türk Eximbank toplantısında yine bu yıl için en az 52 milyar dolar ihracat kredilendirme hedefi belirledik. İhracat, finansman, istihdam için gereken desteklerle hükümet olarak sektörlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki, sıkıntıların sebebi aslında dışsal faktörler. Başta bizim pazarlarımızdaki talebin düşmesinin sebebi, ekonomik durgunluğun olması."

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli ortaklarındaki ekonomik canlanmanın başlamasıyla bunun etkilerinin Türkiye'deki sektörler tarafından da hissedileceğini dile getiren Bolat, yeni pazarlar için çalışılmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Bolat, dünyada yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türkiye'nin istikrar içinde büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, "Yeni pazarlar için bütün dünyaya radarlarımızı açacağız, dünyayı tarayacağız. Bütün bu çabalarla iyiye gideceğiz." dedi.

Bakan Bolat, basına kapalı gerçekleşen kısımda sektörün talep ve önerilerini dinledi.

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