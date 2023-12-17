Bakan Bolat, Habur Gümrük Kapısı'nda sıvı metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir tırda yapılan aramada 202 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.
Ankara
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kapısından giriş yapan bir tırda arama yapıldığını ifade etti.
Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce, Habur Gümrük Kapısından giriş yapan bir tırda gerçekleştirilen arama ve kontrollerde, 202 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) December 17, 2023
Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet… pic.twitter.com/vbhFb9N72a
Bakan Bolat, arama ve kontrollerde 202 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Olayla ilgili soruşturmanın Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğüne dikkati çeken Bolat, "Sınırlarımızda, uyuşturucu başta olmak üzere, kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi bir kez daha tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.