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Bakan Bolat, Habur Gümrük Kapısı'nda sıvı metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir tırda yapılan aramada 202 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.

Hülya Ömür Uylaş  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Bakan Bolat, Habur Gümrük Kapısı'nda sıvı metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kapısından giriş yapan bir tırda arama yapıldığını ifade etti.

Bakan Bolat, arama ve kontrollerde 202 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili soruşturmanın Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğüne dikkati çeken Bolat, "Sınırlarımızda, uyuşturucu başta olmak üzere, kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi bir kez daha tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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