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Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor

Bakan Vedat Bilgin, sözleşmeli memurlarla ilgili, "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz." dedi.

Özcan Yıldırım   | 08.11.2022
Bakan Bilgin: Sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sözleşmeli memurların ne zaman kadroya geçirileceğiyle ilgili bir soru üzerine Bilgin, "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır." yanıtını verdi.

Bilgin, asgari ücret görüşmelerinde sürecin nasıl işleyeceğine dair bir soruyu ise "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız." şeklinde cevapladı.

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