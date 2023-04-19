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Bakan Akar'dan Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatında inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Sarp Özer  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Bakan Akar'dan Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatında inceleme Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi'ni inceledi.

Beraberinde Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile inşaat alanını gezen, yetkililerden bilgi alan Akar, gazetecilerin çalışmalara ilişkin sorularını da yanıtladı.

Kayseri için son derece önemli olan yeni terminal binasının yapımında sona ulaşıldığını ifade eden Akar, "İnşaat yüzde 90 oranında tamamlandı. Geri kalan bölümünün de kısa süre içinde tamamlanacağı konusunda bilgi aldık." diye konuştu.

Havalimanı terminal binalarının kentler için önemli olduğunu belirten Akar, yeni binanın sunacağı imkanlarıyla birlikte Kayseri'ye son derece yakışır bir eser olacağını söyledi.

Bu projenin yapımı konusunda desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlara şükranlarını ileten Akar, "Yeni terminal binası ile Kayseri'mizde turizm konusunda çok daha ileri hamleler mümkün olacak." dedi.

Türkiye'nin 20 yıl içinde hava taşımacılığı konusunda geldiği noktaya dikkati çeken Akar, daha sonra yüklenici firmanın yetkilileriyle telefonda görüştü. Çalışmalardaki son durumu değerlendiren Akar, projenin turizm dönemine yetiştirilmesine yönelik söz aldı.

Öte yandan Bakan Akar, yeni terminal binası inşaatındaki incelemeleri öncesinde Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa arasındaki futbol müsabakanın ilk yarısını da izledi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na gelişinde taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle "Türkiye'nin gururu Hulusi Paşa" sloganlarıyla karşılanan Akar'a, Yukatel Kayserispor forması ve atkısı hediye edildi.

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