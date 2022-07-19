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Bakan Akar'dan F-16 satışını şarta bağlayan tasarıya tepki

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarısına ilişkin, "Süreç devam ediyor. Askeri, siyasi, diplomatik anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Ali Kemal Akan, Sarp Özer   | 19.07.2022
Bakan Akar'dan F-16 satışını şarta bağlayan tasarıya tepki

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yunanistan'ın, Türkiye'ye F-16 satılmamasına yönelik faaliyetleri ile ABD Temsilciler Meclisinin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'na "Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan" eklemeyi kabul etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, tedarikle ilgili sürecin sürdüğünü ve bunu yakından takip ettiklerini belirtti.

Yunanistan'ın konuyu "uluslararası ilişkiler normlarında izah edilemeyecek boyutlara" getirdiğini ifade eden Akar, "Yunanistan, Türkiye ve ABD askeri heyetleri arasında F-16 tedariki ve modernizasyonuna yönelik varılan mutabakata, çeşitli girişimlerle ellerinden geldiğince etki etmeye çalışıyor." diye konuştu.

"ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz"

Türkiye'nin taleplerinin hem Türkiye-ABD hem de NATO ilişkilerine uygun olduğunu vurgulayan Akar, "ABD yetkilileri görüşmelerde Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, NATO yetkilileri de Türkiye'nin önemi ile birlikte teröristle, göçle mücadelesindeki başarısını ifade ediyorlar. Hal böyle iken bu durumu nasıl izah edeceksiniz? Bir milletvekili, bir grup çıkmış orada birtakım manipülasyonlar, dezenformasyonlarla ortalığı karıştırıyor. ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO'nun güçlü olması için üyelerinin güçlü olması gerektiğini belirten Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Askeri yetkililer bunun farkında, çalışmalarımızı biliyorlar, biz de görüşlerimizi tüm görüşmelerimizde açıklıkla dile getiriyoruz. Türkiye güçlü bir devlet. 'Ben sana bunu veririm ama şunu yapmayacaksın' gibi şartlı bir şeyin olmaması gerekir. Askeri heyetler arası görüşmelerde mantıklı parametrelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Süreç devam ediyor. Askeri, siyasi, diplomatik anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temennimiz aklıselimin hakim olması, makul, mantıklı çözümlerin ortaya çıkmasıdır."

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