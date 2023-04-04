Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.
Hatay
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a davetlisi olarak gelen Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı.
Helikopterle kent üzerinde incelemelerde bulunan Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüştü.
Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, Akar ve Panagiotopoulos'un, ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.