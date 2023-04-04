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Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.

Sarp Özer  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi

Hatay

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a davetlisi olarak gelen Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı.

Helikopterle kent üzerinde incelemelerde bulunan Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüştü.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, Akar ve Panagiotopoulos'un, ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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