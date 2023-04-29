Dolar
19.45
Euro
21.43
Altın
1,989.40
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Kasapoğlu, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen İzmir Mitingi’nde konuşuyor
logo
Gündem

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaret etti, çeşitli görüşmelerde bulundu.

Sarp Özer  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST'i ziyaret etti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'e katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret ettiği TEKNOFEST 2023 kapsamında çeşitli görüşmelerde bulunan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Burkina Faso Savunma Bakanı Kassoum Coulibaly, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ve Ukrayna Stratejik Endüstri Bakanı Oleksandr Kamyshin ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, savunma, güvenlik ve savunma sanayiinde işbirliği konuları ele alındı.

Öte yandan Bakan Akar, Türkiye'nin ilk "uzay yolcuları" olarak uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'i de tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den Milli Muharip Uçak açıklaması
İstanbul'da 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na 3 günde 58 bin 61 başvuru yapıldı
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST'i ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Mustafa Kemal' diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket'tir

Benzer haberler

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST'i ziyaret etti

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Akar, eski okulu "Taş Mektep"te öğrencilerle buluştu

Bakan Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini bildirdi

Bakan Akar: Milli Muharip uçağımızı da Kızılelma'yı da uçuracağız. Bu konularda artık hiçbir engel tanımıyoruz

Bakan Akar: Milli Muharip uçağımızı da Kızılelma'yı da uçuracağız. Bu konularda artık hiçbir engel tanımıyoruz
Milli Savunma Bakanı Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
Milli Savunma Bakanı Akar ve Yeni Zelandalı mevkidaşı Little ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ve Yeni Zelandalı mevkidaşı Little ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet