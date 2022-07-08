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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sarp Özer   | 08.07.2022
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gaziantep’e geldi.

Havalimanında Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra sınır hattına geçti.

Suriye sınırı boyunca alınan fiziki güvenlik tedbirlerini helikopterle havadan inceleyen Bakan Akar, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu ile 8. Hudut Bölük Komutanlığına gitti.

Son dönemde Suriye'nin kuzeyinde artan terör saldırılarına ilişkin bilgi alan, sınır hattındaki güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyen ve talimatlar veren Bakan Akar, komutanlarla Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Ziyaretinin sonunda Bakan Akar, öptüğü Türk bayrağını karakol komutanına emanet etti.

8. Hudut Bölük Komutanlığı'nda Mehmetçik ile bayramlaşan Milli Savunma Bakanı Akar'ın Suriye sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

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