Dolar
19.40
Euro
21.25
Altın
1,987.03
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da Şalpazarı Federasyonun düzenlediği “Hemşehri Buluşması”nda konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da bayramlaşma programında konuşuyor
logo
Gündem

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, bayram namazını Hatay'da depremzedelerle kıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile bayram namazını depremzedelerle kıldı.

Sarp Özer  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, bayram namazını Hatay'da depremzedelerle kıldı Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Hatay

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile şehit aileleri ve gazilerle TCG Anadolu’da yaptığı ramazanın son iftarının ardından gece Hatay'a geldi.

Bayram namazını depremzedelerle Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kılan Akar, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Akar, çıkışta bayram namazını aynı camide kılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Akar, "Bu felaket olduktan sonra devletimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanları, valileri, kurum ve kuruluşlarıyla el birliği, güç birliği içinde vatandaşımızın yanına koşmuş, devletimiz ve milletimiz tek yürek, tek yumruk olarak buradaki yaraların sarılmasına gayret göstermiş, göstermeye devam etmektedir." diye konuştu.

Depremin ardından başlatılan çalışmaların süratle devam ettiğine dikkati çeken Akar, "Büyük fedakarlıklar gösterildi. Elimizden gelen gayreti gösterdik ve yaraları sarmak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Temeli atılan kalıcı konutların tamamlanmasıyla normalleşmenin devam edeceğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri de bazı fitne ve fesat yuvalarının dediklerinin tamamen aksine Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde, direktifleri doğrultusunda ilk andan itibaren bütün deprem bölgesinde vatandaşımızın yanına koştu. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Elimizden ne gelirse bunları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Tekrar bir kez daha hepimize büyük geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Vatandaşlarımıza güç, kuvvet, sabırlar diliyorum. Biriz, beraberiz, asla yalnız değilsiniz. Devletimiz, milletimiz sizinle. Bayramınız mübarek olsun."

Gül vermek isteyen vatandaşla samimi diyalog

Konuşmasının ardından bir depremzede Bakan Akar'ın yanına gelerek gül vermek istedi.

"O çiçeğe siz layıksınız" diyen Akar, teşekkür ederek gülü tekrar kadına vermeye çalıştı.

Bunun üzerine vatandaş da "Allah sizden razı olsun, bizi hiç yalnız bırakmadınız. Buna siz layıksınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, bayramını kutladığı vatandaşın verdiği gülü aldı.

Namazın ardından Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Narlıca Mezarlığı'na giderek kabir ziyaretinde bulundu, vatandaşlara başsağlığı dileklerini iletti, dua okudu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız
Karbon emisyonunu artıran turizm faaliyetleri iklim değişikliğinden etkileniyor
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması 25 Nisan'da yapılacak
Türkiye denizleri ve iç suları "hayalet ağ" tehlikesinden arındırılıyor
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Benzer haberler

Bakan Akar: Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız

Bakan Akar: Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, bayram namazını Hatay'da depremzedelerle kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır hattında görevli birliklere hitap etti

Kurtulmuş: Çok daha güzel, güçlü bir Hatay'ı hep birlikte inşa edeceğiz

Kurtulmuş: Çok daha güzel, güçlü bir Hatay'ı hep birlikte inşa edeceğiz
'23 Nisan'da saat 09.00'dan itibaren TCG Anadolu, Karadeniz’e doğru seyre başlayacak'

'23 Nisan'da saat 09.00'dan itibaren TCG Anadolu, Karadeniz’e doğru seyre başlayacak'
AK Parti'li Kurtulmuş: Türkiye huzur, esenlik, güvenlik içerisinde bir seçim kampanyası yürütecek

AK Parti'li Kurtulmuş: Türkiye huzur, esenlik, güvenlik içerisinde bir seçim kampanyası yürütecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet