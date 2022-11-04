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Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Şehitler Abidesi'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti, tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi.

Sarp Özer   | 04.11.2022
Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Şehitler Abidesi'ne ziyaret

Ankara

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile helikopterle tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne geldi.

Tören kıtasıyla karşılanan Akar ve Stoltenberg, temsili şehitlik ile Meçhul Asker Anıtı'na karanfil bıraktı. Abide'nin önündeki kitabenin yanında çekilen fotoğrafın ardından Stoltenberg'e Çanakkale Savaşları'na ilişkin bilgi verildi.

Bu sırada Abide'yi ziyarete gelen vatandaşlar Bakan Akar'a yoğun ilgi gösterdi. "Kalbimiz sizinle", "sizinle gurur duyuyoruz" diye seslenen vatandaşlarla Akar ve Stoltenberg hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buradan Seddülbahir'e geçen Bakan Akar ve Stoltenberg önce Fransız Anıtı, ardından İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nı (Cape Helles) ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Anzak Koyu'na inen Akar ve Stoltenberg, daha sonra Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı'nı ardından da Yeni Zellanda Anıtı'nı ziyaret etti.

Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Şehitler Abidesi ve tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaretin ardından bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye’nin görüşleri ifade edildi.

Bakan Akar, ayrıca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin NATO’daki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini aktardı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye’nin NATO’da önemli bir müttefik olduğunu vurguladı, tahıl koridorunun yeniden açılmasında oynadığı etkin rolden dolayı teşekkür etti.

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