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Bakan Akar, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla videokonferansla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, görüşmede, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

Sefa Şahin   | 28.11.2022
Bakan Akar, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla videokonferansla görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve birlik komutanları katıldı.

Akar, toplantıda, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum hakkında bilgi aldı, faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

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Bakan Akar, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla videokonferansla görüştü
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