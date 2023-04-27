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Bakan Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini bildirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Port Sudan'a inen A400M uçaklarımızdan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için havalanacak. Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak." dedi.

Sarp Özer  | 27.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Bakan Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini bildirdi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ikisi "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M olmak üzere toplam 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini belirterek, "Port Sudan'a inen A400M uçaklarımızdan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için havalanacak. Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak." dedi.

Akar, Kayseri Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik soru üzerine Bakan Akar, Sudan'da gruplar arasında çeşitli çatışmaların yaşandığını belirtti.

Bu çatışmaların neden olduğu risk durumlarına dikkati çeken Akar, "Bu durumlara bağlı olarak da Sudan'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik Dışişleri Bakanlığımızla planlama yaptık ve bunu uygulamaya başladık. Bir kısım vatandaşlarımızın Etiyopya üzerinden tahliyesi gerçekleşti." diye konuştu.

Hala tahliye ihtiyacı olan yerlere yönelik de faaliyetlerin devam ettiğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Bu yerlere yönelik çalışmalarımız sürüyor. Kalan vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi için 5 uçağımızı tahsis ettik. Bu uçaklarımızın emniyetli şekilde görevlerini yapabilmesi için gerekli planlama ve koordinasyon yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. C-130 tipi 3 uçağımızın, Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna'dan 210 vatandaşımızın tahliye etmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan da A400M tipi 2 uçağımızı da Port Sudan'a indirdik. Orada 250 vatandaşımızın olduğu yönünde bilgimiz var. Bu uçaklarımızdan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için Port Sudan'dan havalanacak."

Uçakların intikallerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak. Bu arada hem bölge hem Dışişleri Bakanlığımız ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Emniyetli şekilde vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışıyoruz ve inşallah bunu başarıyla tamamlayacağız." dedi.

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