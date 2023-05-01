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Bakan Akar: Sudan’dan tahliye çalışmaları kapsamında görevlendirdiğimiz 5 uçak görevlerini tamamlayıp ülkemize döndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sudan'dan tahliye çalışmaları kapsamında görevlendirdiğimiz 5 uçak görevlerini tamamlayıp ülkemize döndü. Uçaklarımızla 479 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik." dedi.

Sarp Özer  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Bakan Akar: Sudan’dan tahliye çalışmaları kapsamında görevlendirdiğimiz 5 uçak görevlerini tamamlayıp ülkemize döndü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Star Haber'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında TSK'ya ait uçağa ateş açılmasına yönelik soru üzerine Akar, Sudan'da ateşkesin sağlanmasının önemini ifade etti.

Tahliye çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan direktifleri doğrultusunda Dışişleri Bakanlığının koordinesinde devam ettiğini belirten Akar, "Port Sudan ile Hartum bölgesinde toplanan vatandaşlarımızın tamamı kazasız, belasız ülkemize geldi." diye konuştu.

Bakan Akar, havaalanına inişi sırasında ateş açılan TSK uçağının durumuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanına C-130 tipi uçaklarımızdan biri inmişti. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu, buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından uçağımız dün ülkemize döndü. Sudan'dan tahliye çalışmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üç C-130 tipi uçak ile iki A400 M uçağımız görevlendirildi. Uçaklarımız görevlerini tamamlayıp ülkemize döndü. Uçaklarımızla 479 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Dışişleri Bakanlığı ile koordineli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın tahliyesi için gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

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