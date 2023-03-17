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Bakan Akar: PKK/YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı

Bakan Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım." dedi.

Sarp Özer  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Bakan Akar: PKK/YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanı Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirildi."  ifadesinde bulundu.

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