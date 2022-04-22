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Bakan Akar, 'Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan birlik komutanları ile toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden "Pençe-Kilit Operasyonu"na katılan birlik komutanları ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı, sahadaki son durumu değerlendirdi.

Sarp Özer   | 22.04.2022
Bakan Akar, 'Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan birlik komutanları ile toplantı yaptı Fotoğraf: Arif Akdoğan / AA

Ankara

Akar, Mavi Vatan Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin ardından Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne gelerek Pençe-Kilit Operasyonu'nu takip etti.

Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile gece geç saatlere kadar operasyona katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.



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