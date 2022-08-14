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Bakan Akar: Pehlivanlarımız meydanlarda Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Türk'ün gücünü pehlivanların er meydanında, Mehmetçik'in de operasyonlarda gösterdiğini belirtti.

Cemil Murat Budak   | 14.08.2022
Bakan Akar: Pehlivanlarımız meydanlarda Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor

Ankara

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi.

Müsabakalar öncesi pehlivanların yanına giderek başarılar dileyen Akar, ata sporu yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Akar, "Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermektir. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor." dedi.

Karşılaşmalar sonrası dereceye giren güreşçilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Bakan Akar, Başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'e altın kemerini ve kupasını takdim etti.

Müsabakaların ardından Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

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Bakan Akar: Pehlivanlarımız meydanlarda Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor
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