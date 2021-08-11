Bakan Akar, Pakistan'da Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Han tarafından kabul edildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından ayır ayrı kabul edildi
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.
Akar, Pakistan ziyareti kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.
Bakan Akar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Alvi tarafından kabul edildi.
Görüşmede, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Akar tarafından Alvi'ye, pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek Pakistan MİLGEM Projesi'nin ilk gemisi BABÜR'ün denize indirilme törenine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti iletildi.
Akar, Başbakan Han tarafından kabul edildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Han tarafından da Başbakanlık Konutu'nda kabul edildi.
Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak'ın da yer aldığı görüşmede, ikili, bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konuları ele alındı.
Görüşmede, Akar, Türkiye ve Pakistan arasındaki derin tarihi bağlara vurgu yaparken, iki ülke halklarının kıvançta, kederde ve sevinçte bir ve beraber olduğuna, orman yangınları ile mücadelede Pakistan'dan gelen destek mesajlarının güç verdiğine, Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her vesileyle dile getirildiğine, askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değindi.
Bakan Akar, dün Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile görüşmüştü.
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