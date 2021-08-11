Euro
10.17
Dolar
8.66
BIST 100
1,410.87
Altın
1,751.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Akar, Pakistan'da Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Han tarafından kabul edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından ayır ayrı kabul edildi

Sarp Özer   | 11.08.2021
Bakan Akar, Pakistan'da Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Han tarafından kabul edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.

Akar, Pakistan ziyareti kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Alvi tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Akar tarafından Alvi'ye, pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek Pakistan MİLGEM Projesi'nin ilk gemisi BABÜR'ün denize indirilme törenine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti iletildi.

Akar, Başbakan Han tarafından kabul edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Han tarafından da Başbakanlık Konutu'nda kabul edildi.

Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak'ın da yer aldığı görüşmede, ikili, bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, Akar, Türkiye ve Pakistan arasındaki derin tarihi bağlara vurgu yaparken, iki ülke halklarının kıvançta, kederde ve sevinçte bir ve beraber olduğuna, orman yangınları ile mücadelede Pakistan'dan gelen destek mesajlarının güç verdiğine, Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her vesileyle dile getirildiğine, askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değindi.

Bakan Akar, dün Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile görüşmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 714 kişi hayatını kaybetti
ABD ile Avrupa ülkelerinde Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik zorlayıcı tedbirler yürürlüğe giriyor
Dünya genelinde 4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İstiklal Caddesi'nde Kovid-19'la mücadele kapsamında mobil aşı noktası kuruldu
İzmir'de sağlık çalışanları üzerinde yapılan araştırma 3. doz aşının önemini ortaya koydu

Benzer haberler

Bakan Akar, Pakistan'da Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Han tarafından kabul edildi

Bakan Akar, Pakistan'da Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Han tarafından kabul edildi

Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan’da temaslarını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'a gitti

Zorlu eğitimlerini tamamlayan bordo bereliler yemin etti

Zorlu eğitimlerini tamamlayan bordo bereliler yemin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Bakan Akar: TSK yangınla mücadelede her zaman, her yerde milletinin emrinde

Bakan Akar: TSK yangınla mücadelede her zaman, her yerde milletinin emrinde