Bakan Akar, olağanüstü nitelikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.
Ankara
NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 16 Mart Çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek.
NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.