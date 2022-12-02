Bakan Akar: (Müttefiklere) TSK varken sizin müttefikiniz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Bakan Akar, "(Müttefiklere) Teröristlere olan desteğinizi kesin, TSK varken sizin müttefikiniz, sizinle işbirliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti." ifadelerini kullandı.
Ankara
Bakan Akar, "Terörle mücadele konusunda ne zaman nerede ne yapmak gerekiyorsa, yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yaptı, yapmaya devam edecek." dedi.
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