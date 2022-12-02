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Bakan Akar: (Müttefiklere) TSK varken sizin müttefikiniz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti

Bakan Akar, "(Müttefiklere) Teröristlere olan desteğinizi kesin, TSK varken sizin müttefikiniz, sizinle işbirliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti." ifadelerini kullandı.

Ferdi Türkten   | 02.12.2022
Bakan Akar: (Müttefiklere) TSK varken sizin müttefikiniz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti

Ankara

Bakan Akar, "Terörle mücadele konusunda ne zaman nerede ne yapmak gerekiyorsa, yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yaptı, yapmaya devam edecek." dedi.

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