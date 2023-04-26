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Bakan Akar: Milli Muharip uçağımızı da Kızılelma'yı da uçuracağız. Bu konularda artık hiçbir engel tanımıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milli Muharip uçağımızı da Kızılelma'yı da uçuracağız. Bu konularda artık hiçbir engel tanımıyoruz." dedi.

Sarp Özer  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Bakan Akar: Milli Muharip uçağımızı da Kızılelma'yı da uçuracağız. Bu konularda artık hiçbir engel tanımıyoruz

Ankara

Bakan Akar, Kurşunlu Otoparkı'nda kurulan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ni açtı.

Dijital Gösterim Merkezi'nin, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli olduğunu söyleyen Akar, merkezde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterindeki milli üretim silah ve sistemlerin tanıtımının yapıldığını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Mehmetçiğin kahramanlığının yanı sıra sahip olduğu ileri teknoloji, silah ve mühimmatı göstermesi bakımından bu merkez önemlidir." diye konuştu.

Yerli ve milli savunma sanayinde gelinen noktada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, desteği ve teşvikinin önemli olduğunu belirten Bakan Akar, "Bu konuda durmak yok. TCG Anadolu ve İMECE bu konularda önemli başlangıçlar. Bunun daha da ötesi olacak." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın etkinliği, caydırıcılığı ve saygınlığının daha da artırılması için çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek, ülke savunması ve güvenliği için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptıklarını, bundan sonra da yapmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Kayseri'de savunma sanayi alanındaki yatırımlara ilişkin bilgi veren Akar, "Savunma sanayi alanındaki azimli, kararlı çalışmalarımız çok daha önemli sonuçlar doğuracak. Bu sadece bizim için değil, tüm dost ve kardeş ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Açık, örtülü ambargolara karşı da bu mücadeleyi açıkça sürdüreceğiz. Başardık, inşallah başaracağız ve Milli Muharip uçağımızı da Kızılelma'yı da uçuracağız. Bu konularda artık hiçbir engel tanımıyoruz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nde, TSK tarafından kullanılan ve geliştirilmekte olan yerli ve milli silah, cihaz ve sistemler üç boyutlu içerik, teknolojik imkanlarla sergileniyor. TSK personelinin de silah ve teçhizat tanıtımı yaptığı merkezde, Bakanlığın misyon ve vizyonunun özellikle genç nesillere aktarılması amaçlanıyor.

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