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Gündem

Bakan Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "Doğasında Hareket Var" etkinliğinde yürüdü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Ali Dağı eteklerindeki 5 kilometrelik parkurda vatandaşlarla yürüyüş yaptı.

Sarp Özer  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Bakan Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "Doğasında Hareket Var" etkinliğinde yürüdü

Ankara

AK Parti Kayseri milletvekili adayı Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Doğasında Hareket Var" etkinliğine katıldı.

Ali Dağı eteklerindeki 5 kilometrelik parkurda katılımcılarla birlikte yürüyen Akar, vatanın her bir köşesinin cennet gibi olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Büyük ve güçlü Türkiye için yürüyüşlerinin devam ettiğini söyleyen Akar, "85 milyon bir ve beraberiz. Ayrıştırma, ötekileştirme yok. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak ve bu istikamette yürüyeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yürüyüşün ardından bölgede fidan da dikti.

Yürüdüğü alanda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz" yazılı pankart açan Talas Belediyesi işçilerinin yanına da giden Bakan Akar, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

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