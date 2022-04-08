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Bakan Akar, İtalya ve İngiltere savunma bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanlarının yapacağı üçlü toplantı öncesinde iki bakanla da ayrı ayrı görüştü.

Sarp Özer   | 08.04.2022
Bakan Akar, İtalya ve İngiltere savunma bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulundu Fotoğraf: Arif Akdoğan / AA

Ankara

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Toplantı öncesinde Bakan Akar önce İtalya Savunma Bakanı Guerini daha sonra İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile ayrı ayrı görüştü.

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