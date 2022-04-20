Bakan Akar’ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’ndeki yoğun mesaisi
Milli Savunma Bakanı Akar, gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti, operasyona katılan birliklerin komutanları ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’ne geçerek Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti.
Operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yapan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.