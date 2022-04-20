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Gündem

Bakan Akar’ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’ndeki yoğun mesaisi

Milli Savunma Bakanı Akar, gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti, operasyona katılan birliklerin komutanları ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi.

Sarp Özer   | 20.04.2022
Bakan Akar’ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’ndeki yoğun mesaisi

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’ne geçerek Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti.

Operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yapan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

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