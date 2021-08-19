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Bakan Akar: Afganistan'daki havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına gayret gösteriyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki havaalanına yönelik herhangi saldırı ve müdahalenin olmadığını belirterek, "Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan'a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz." dedi.

Mümin Altaş, Sarp Özer   | 19.08.2021
Bakan Akar: Afganistan'daki havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına gayret gösteriyoruz

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin Afganistan'daki son gelişmeler ve Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda görevli Türk askerlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Yaşanan olayların ardından 200'den fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Afganistan dışına çıkardıklarını vurgulayan Akar, "Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan'a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Yapılacak temaslarla bu konunun daha da netleşeceğini ve ona göre de nihai kararın verileceğini ifade eden Akar, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı. Bu arada çeşitli ülkeler de kendi vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Bakan Akar, şu ana kadar havaalanına yönelik herhangi bir saldırı, taciz ve müdahalenin söz konusu olmadığını aktararak, "Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Durum her an değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olması veya böyle bir durumu sezmemiz durumunda ona göre de ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var. Onları da uygulamaya koyarız." diye konuştu.

"Aynı noktadayız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Afgan kardeşlerine yardım konusundaki duruşunun tüm dünya tarafından bilindiğini ve takdirle karşılandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz 2002'den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. NATO o dönemde de tartışıyor, 'Ne zaman çıkacaksınız' diyordu. Biz her seferinde dedik ki 'Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz'. Biz aynı noktadayız. Bizim Afgan kardeşlerimizle kültürel, ortak, tarihi değerlerimiz var. Faaliyetlerimiz, asil milletimize, tarihimize yaraşır şekilde sürüyor. Kontrollü bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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