Bakan Akar, ABD'li meslektaşı Austin ile Afganistan'daki son durumu görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li meslektaşı Austin ile telefonda görüştü. Afganistan'daki son durumun ele alındığı görüşmede, tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyet dile getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı görüşmede her iki taraf, tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyeti dile getirdi.
Akar görüşmede ayrıca Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Austin'e taziyelerini iletti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.