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Bahreyn yardım malzemeleri taşıyan bir kargo uçağını Türkiye'ye gönderdi

Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl, "Bugün Bahreyn'in ülkemize gönderdiği 11,6 milyon Türk lirası değerindeki insani yardım Adana'ya ulaştırılmak üzere Bahreyn'den ayrıldı." dedi.

Mahmut Geldi   | 14.02.2023
Bahreyn yardım malzemeleri taşıyan bir kargo uçağını Türkiye'ye gönderdi

İstanbul

Bahreyn, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım malzemeleri taşıyan bir kargo uçağını Türkiye'ye gönderdi.

Ülkenin resmi haber ajansı BNA'ya göre, Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Nasser bin Hamad Al Halife'nin sponsorluğunda yardım kampanyası başlatıldı.

Toplanan yardımları taşıyan ilk kargo uçağı, Bahreyn'den Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Bahreyn'in bu zor günlerde Türkiye ve Suriye halklarının yanında durduğunun altını çizen Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Halifa, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dileklerinde bulundu.

Türk Büyükelçiliğinde 60 ton ayni yardım toplandı

Öte yandan Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl, büyükelçiliğin Facebook hesabından yayımlanan görüntülü mesajında, Bahreyn Krallığı'nın depremin ilk gününden itibaren Türkiye ile dayanışmasını ortaya koyduğunu söyledi.

Bahreyn'in gönderdiği 35 kişilik ekibin Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Çakıl, "Bugün Bahreyn'in ülkemize gönderdiği 11,6 milyon Türk lirası değerindeki insani yardım Adana'ya ulaştırılmak üzere Bahreyn'den ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Halife ve Kraliyet İnsani Vakfı tarafından koordine edilen yardım kampanyasının sürdüğünü belirten Çakıl, depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ta başlattıkları acil yardım kampanyası kapsamında ise şu ana kadar 60 ton ayni yardım toplandığını ifade etti.

Büyükelçilikte toplanan yardımları Türk Hava Yolları (THY) ile 10 Şubat'tan itibaren deprem bölgelerine göndermeye başladıklarını aktaran Çakıl, bugüne kadar 36 ton ayni yardımı Adana'daki AFAD koordinasyon merkezine ulaştırdıklarını ve THY ile yardımları göndermeye devam edeceklerini söyledi.

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