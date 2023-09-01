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Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsaya inşa edilecek külliyenin temeli yarın atılacak

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na hibe edilen Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsaya inşa edilecek Horasan Erenleri Hacıbektaş Cem ve Kültür Evi Külliyesi'nin temeli yarın törenle atılacak.

Behçet Alkan  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsaya inşa edilecek külliyenin temeli yarın atılacak Fotoğraf: Veli Çelik/AA

Nevşehir

Bahçeli'nin geçen yıl bağışladığı Bala Mahallesi Dedebağ mevkisinde 5788,91 metrekarelik arsada yarın gerçekleştirilecek temel atma töreni öncesi hafriyat çalışması yapıldı.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'nca yaptırılacak külliye, Hoca Ahmet Yesevi'nin "Dört kapı, kırk makam" felsefesi doğrultusunda oluşturulan projeyle hayata geçirilecek.

"Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" üçlemesine atfen üç ayrı kapalı alana sahip binanın orta alanı cemevi olarak kullanılacak.

12 ay boyunca hizmet sunulacak külliyede, yaklaşık 60 kişinin konaklayabileceği misafirhane, kütüphane, çok amaçlı salonlar, yemekhane gibi birimler bulunacak.

İki kattan oluşacak külliyenin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Külliyenin temeli yarın saat 14.00'te törenle atılacak.

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