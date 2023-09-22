Dolar
27.13
Euro
28.91
Altın
1,924.16
ETH/USDT
1,592.10
BTC/USDT
26,618.00
BIST 100
8,000.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bahçelievler'de köprü duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Fatih Çağlar Demirbaş  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Bahçelievler'de köprü duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Güngören istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EPG 224 plakalı otomobil, tramvay köprüsünün duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçtaki 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan bir kişi de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı
Bahçelievler'de köprü duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü
Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Ukrayna'dan gelen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İstanbul Valiliği "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Benzer haberler

Bahçelievler'de köprü duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Bahçelievler'de köprü duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Bahçelievler'de kolonu patlayan 5 katlı bina mühürlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet