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Bahçelievler'de kolonlarında çatlak tespit edilen 46 yıllık bina yıkılacak

Bahçelievler'de, belediye ekiplerince kolonlarının çatladığı tespit edilen 46 yıllık apartman için yıkım kararı alındı.

Cihangir Suiçmez, Mücahit Türetken  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Bahçelievler'de kolonlarında çatlak tespit edilen 46 yıllık bina yıkılacak Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Alpay Caddesi Karamustafa Paşa Sokak'taki Şahin Apartmanı'nda yapılan incelemelerde 1977 yılında zemin artı 6 katlı olarak inşa edilen, 12 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın kolonlarının çatladığı ve 3 milimetre yerinden oynadığı tespit edildi.

Yıkım kararı nedeniyle dün geceyi Bahçelievler Belediyesi'nin desteğiyle bir otelde geçiren apartman sakinleri, kişisel eşyalarını alabilmek için güvenlik tedbirleri de gözetilerek ikişerli gruplar halinde mobil vinç yardımıyla evlerine girdi. Kendilerine tanınan 10 dakikalık süre zarfında evlerindeki bazı eşyaları çuvala koyan apartman sakinleri, tekrar mobil vinç yardımıyla binadan ayrıldı.

Apartmanın zemin katında bulunan terzi, market ve nalbur da yapılan uyarılar gereği iş yerlerini boşalttı. Terzinin dikiş makinesini, market gıda malzemelerini, nalburun da hırdavat ürünlerini işyerlerinden çıkardığı görüldü.

Binanın bir firma tarafından geçici güçlendirme yapılarak, bina sakinlerinin tüm eşyalarını tahliye etmelerinin sağlanacağı, ardından yıkımın gerçekleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan Şahin Apartmanı'nın bitişiğindeki 5 katlı 12'şer daireli Sevilya ve Yılmaz apartmanları da boşaltıldı. 1984 yılında inşa edilen her iki binadan da karot örneği alınması bekleniyor.

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