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Bahçelievler'de İETT otobüsü durak önünde minibüse çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsünün, durak önünde minibüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İzzet Taşkıran, Mücahit Türetken   | 02.02.2023
Bahçelievler'de İETT otobüsü durak önünde minibüse çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Mücahit Türetken - AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, D-100 yan yolda İETT otobüsü, kontrolden çıkarak, alışveriş merkezi yakınındaki otobüs durağının önünde bir minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) resmi hesabından yapılan açıklamada, Bahçelievler'de bir özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durak alanına girdiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre ne yazık ki 1 vatandaşımız vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili teknik ve idari incelemeler sürmekte olup, Genel Müdürümüz de alana intikal etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Otobüs içi kamera görüntülerinin temini ve olay mahallinde yapılacak detaylı tespitler üzerinden kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği aktarılan açıklamada, yaşanan kazadan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.


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