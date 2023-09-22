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Bahçelievlerde durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne neden İETT şoförüne dava açıldı

Bahçelievler'de direksiyon başında uyukladığı İETT otobüsü ile durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan şoför hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Melike Gallenkuş Ayfar  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Bahçelievlerde durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne neden İETT şoförüne dava açıldı

Istanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Sefer Baldan'ın 2 Şubat'ta sevk ve idaresindeki İETT otobüsü ile D-100 Kuzey yan yolda ilerlerken, direksiyon başında uyuması sonucu kaldırıma çıkarak Bahçelievler otobüs durağında bekleyenlere çarptığı anlatıldı.

Kazada otobüsün çarptığı Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev'in hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, Fehim Aydın ile otobüsün geldiğini fark ederek yan tarafa doğru atlayan İbrahim Ethem Şekerli'nin de yaralandığı bilgisi verildi.

İddianamede, sanık Baldan'ın ifadesinde, olay sırasında bir anda gözlerinin karardığını, gözlerini açtığında ise olayın bitmiş olduğunu, normalde kullandığı tansiyon ilacını olay günü almadığını, kaza sırasında da uyumadığını söylediği aktarıldı.

Otobüs içi kamera görüntülerinde uyuduğu tespit edildi

İddianamede otobüste yolcu olarak bulunan tanıkların sanığın uyukladığı, bu nedenle kaza yaptığı yönünde beyanda bulundukları bildirildi.

Otobüs içinde bulunan kamera görüntülerinde de Baldan'ın uyuduğunun açık ve net şekilde görüldüğü ifade edildi.

İddianamede, yapılan inceleme neticesinde otobüsün fren sisteminde veya herhangi bir mekanizmasında arıza bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

İETT otobüsü şoförü Baldan'ın trafikte seyir halindeyken uyuması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek durakta bekleyenlere çarptığı aktarılan iddianamede, bu şekilde 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu vurgulandı.

İddianamede, sanık Baldan'ın bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Baldan, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



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Bahçelievlerde durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne neden İETT şoförüne dava açıldı
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