Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir
Bahçeli: "(Altılı masanın açıklaması) Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?"
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir." dedi.
Bahçeli , şunları kaydetti:
"(Altılı masanın açıklaması) Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?.
(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını) Tartışmaya açan cumhura, cumhuriyete savaş açan demokrasi kaçkınları, adalet inkarcıları, milli irade dolandırıcılarıdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.