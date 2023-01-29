Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,614.00
BTC/USDT
23,540.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Silivri Mübadele Müze Evi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir

Bahçeli: "(Altılı masanın açıklaması) Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?"

Cihan Okur   | 29.01.2023
Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir." dedi.

Bahçeli , şunları kaydetti:

"(Altılı masanın açıklaması) Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını) Tartışmaya açan cumhura, cumhuriyete savaş açan demokrasi kaçkınları, adalet inkarcıları, milli irade dolandırıcılarıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alperen Ocakları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları İzmir'de protesto etti
Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir
Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun en yoğun günü
Kızılcahamam'ın hafta sonu ziyaretçilerine kar sürprizi
Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Benzer haberler

Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir

Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet