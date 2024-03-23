Dolar
32.02
Euro
34.66
Altın
2,165.36
ETH/USDT
3,396.00
BTC/USDT
65,079.00
BIST 100
9,111.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Yusuf Soykan Bal, Zeynep Rakipoğlu  | 23.03.2024 - Güncelleme : 23.03.2024
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu

Ankara/İstanbul

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit asker Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimiz Abdulkadir Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu
SOLOTÜRK pilotları İstanbul'da havacılık tutkunlarıyla buluştu
Hava Kuvvetlerinden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu
Ankara'da muştayla motosiklet sürücüsüne saldıran EGO otobüsü şoförü yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerinin nefeslerini kesip etkisiz hale getiriyoruz

Benzer haberler

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, teröristlerin kullandığı 39 hedefin vurulma anlarını paylaştı

MSB, teröristlerin kullandığı 39 hedefin vurulma anlarını paylaştı
MSB: Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir

MSB: Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir
ASELSAN ile MSB arasında 556,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN ile MSB arasında 556,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet