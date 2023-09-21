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Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ferhat Yasak  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı Fotoğraf: Ferhat Yasak/AA

İstanbul

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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