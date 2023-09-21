Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı
Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstanbul
100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.