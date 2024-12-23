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Bağcılar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

İstanbul Bağcılar'da işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ümit Türk  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Bağcılar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı Fotoğraf: Mikail Bıyıklı - AA

İstanbul

Demirkapı Mahallesi'nde işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangının, konteynerin arka tarafında bulunan trafoya sıçrama ihtimaline karşı olay yerine elektrik ekipleri de yönlendirildi.



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