Bağcılar'da aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden şüpheli tutuklandı
İstanbul Bağcılar'da aile sağlığı merkezinde görev yapan doktor Mahmut Doğan'ı darbeden şüpheli tutuklandı.
İstanbul
Çınar Aile Sağlığı Merkezi'ndeki görevi sırasında doktor Mahmut Doğan'a saldırıp yumruk ve tekme atarak yaralayan şüpheli Y.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, polis eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Y.İ'nin "basit yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
Doktor Mahmut Doğan, dün çalıştığı Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde bir kişi tarafından darbedilmişti. Saldırganın yumruk ve tekmeleriyle yaralanan Doğan'a ilk müdahale buradaki sağlık ekiplerince yapılırken, şüpheli Y.İ. polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Yapılan incelemede "yaralama" ve "cinsel taciz" gibi birçok suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenilen şüpheli hakkında, "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından işlem başlatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.