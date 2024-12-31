Dolar
35.36
Euro
36.81
Altın
2,612.42
ETH/USDT
3,392.90
BTC/USDT
93,762.00
BIST 100
9,851.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Baas rejiminin devrilmesinden sonra İHH, Kilis'ten Suriye'ye 90 tır yardım gönderdi

Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana ülkedeki ihtiyaç sahiplerine İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Kilis'ten 90 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İbrahim Özcan  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Baas rejiminin devrilmesinden sonra İHH, Kilis'ten Suriye'ye 90 tır yardım gönderdi Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi koordinasyonunda, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Hama, Humus, Tel Rıfat ve Şam kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda, un, hijyen paketi ve giyim içerikli insani yardım malzemesi toplandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi Sorumlusu Mehmet Katı, AA muhabirine, 8 Aralık'tan bugüne kadar Suriye'ye 90 tır yadım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Günde ortalama 4 tır yardım gidiyor

Suriye'ye günde ortalama 4 tır yardımı Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan gönderdiklerini belirten Katı, "Tır içerisinde mont, kıyafet, hijyen paketleri, gıda kolisi, un, ve kömür bulunuyor. Yardım malzemelerini Hama, Humus, Şam, Tel Rıfat ve Münbiç'teki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz." dedi.

Yardımların 2025'te de devam edeceğini ifade eden Katı, bağışçılara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM: İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar 258 UNRWA personeli hayatını kaybetti
MSB, Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı
İzmir'de yılbaşında 15 bin 124 kolluk kuvveti görev yapacak
İstanbul'da yılbaşında 11 bin 940 sağlık personeli görev alacak
Yurt genelinde yeni yılın ilk günü yağış beklenmiyor

Benzer haberler

Baas rejiminin devrilmesinden sonra İHH, Kilis'ten Suriye'ye 90 tır yardım gönderdi

Baas rejiminin devrilmesinden sonra İHH, Kilis'ten Suriye'ye 90 tır yardım gönderdi

Suriyelilerin Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Hatay'dan Suriye'ye 24 yardım tırı gönderildi

Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
Kilis'ten Suriye'ye 4 yardım tırı gönderildi

Kilis'ten Suriye'ye 4 yardım tırı gönderildi
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet