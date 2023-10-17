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Azerbaycan'da, Türkiye ile "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı yapılacak

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, 23-25 Ekim'de Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

Ruslan Rehimov  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Azerbaycan'da, Türkiye ile "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı yapılacak

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak tatbikata katılacak Türk askerleri ve hava araçları Azerbaycan'a geldi.

"Mustafa Kemal Atatürk 2023" ismi verilen tatbikat, Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilecek.

17.10.2023


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