Azerbaycan'da, Türkiye ile "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı yapılacak
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, 23-25 Ekim'de Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenleyecek.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak tatbikata katılacak Türk askerleri ve hava araçları Azerbaycan'a geldi.
"Mustafa Kemal Atatürk 2023" ismi verilen tatbikat, Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.