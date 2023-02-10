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Azerbaycan Milli Meclisinden asrın felaketi için jeneratör yardımı

Azerbaycan Milli Meclisi tarafından asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılması için 40 jeneratör yardımı yapıldı.

Sinan Uslu   | 10.02.2023
Azerbaycan Milli Meclisinden asrın felaketi için jeneratör yardımı

TBMM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren arama kurtarma ekibiyle Türkiye'nin yanında olan Azerbaycan'ın yardımları sürüyor.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin hemen ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak destek ve "geçmiş olsun" mesajlarını ileten Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, meclisi adına deprem bölgesine jeneratör göndermek istediklerini ifade etti.

Gafarova'nın, Şentop ile yaptığı son telefon görüşmesinin ardından Azerbaycan Milli Meclisi tarafından temin edilen 40 jeneratör, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Azerbaycan Milli Meclisi, yaptıkları yardımı resmi internet sitesinden "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in de takdirle karşıladığı bu insani eyleme ülkenin Milli Meclisi de katıldı." şeklinde duyurdu.

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