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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Summit '21 başladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de AK Parti Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'nda konuşuyor
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2021'de ödül alan eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Kaan Bozdoğan   | 11.12.2021
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi Fotoğraf: Onur Çoban / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde Istanbul Photo Awards 2021 sergisi açıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, sergiyi gezerek bilgi aldı. Hacıyev, haber, spor, portre ve günlük yaşam kategorilerinin seçkin fotoğraflarını ilgiyle inceledi.

Beğendiği fotoğrafları yorumlayan Hacıyev'e, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin Altınalan da eşlik etti.

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