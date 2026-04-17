Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Antalya'da görüştü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya'da bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ile Erhürman, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev, Erhürman'ı cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Erhürman ise tebrikler için teşekkürlerini iletti.

Erhürman, Azerbaycan'ın KKTC'ye sağladığı destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Aliyev de Azerbaycan'ın her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirterek bu desteğin gelecekte de süreceğini vurguladı.

Fotoğraf : Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

Görüşmede, Bakü'de düzenlenen Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve KKTC Cumhuriyet Meclisi dostluk gruplarının 3. toplantısının önemine dikkati çekildi.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci olarak katılımının önemine işaret edilen görüşmede, çeşitli alanlarda işbirliği imkanları ele alındı.