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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Ruslan Rehimov  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti Fotoğraf: Murat Gök/AA

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildiği bildirildi.

Fidan, yarın zirve öncesinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılacak ve zirvede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a eşlik edecek.

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