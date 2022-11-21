Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'u kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) 30. kuruluş yılı etkinliğine katılmak üzere Bakü'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Selam için teşekkürlerini bildiren Aliyev, Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamını iletmesini rica etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da YAP'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Aliyev'i kutladı.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı şekilde geliştiği kaydedilen görüşmede, YAP ile AK Parti arasındaki verimli işbirliğine işaret edildi.
Görüşmede ilişkilerin geleceği hususunda fikir alışverişinde de bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.