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Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'u kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) 30. kuruluş yılı etkinliğine katılmak üzere Bakü'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Ruslan Rehimov   | 21.11.2022
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'u kabul etti

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Selam için teşekkürlerini bildiren Aliyev, Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamını iletmesini rica etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da YAP'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Aliyev'i kutladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı şekilde geliştiği kaydedilen görüşmede, YAP ile AK Parti arasındaki verimli işbirliğine işaret edildi.

Görüşmede ilişkilerin geleceği hususunda fikir alışverişinde de bulunuldu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'u kabul etti
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