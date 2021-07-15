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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erdoğan’ı aradı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Mümin Altaş   | 15.07.2021
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erdoğan’ı aradı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, görüşmede Türkiye halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirterek darbecilere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan vatandaşlara rahmet diledi.

Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye'nin iyi günde ve kötü günde dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneğini sergilemeye devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Aliyev'e, gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.

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