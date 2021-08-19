Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı.
Balıkesir
Güneş Adası açıklarında lastik bir botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 20 kişi kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı merkezine götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.