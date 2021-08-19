Euro
9.99
Dolar
8.54
BIST 100
1,437.58
Altın
1,785.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı.

Miraç Kaya   | 19.08.2021
Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir

Güneş Adası açıklarında lastik bir botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 20 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilimsel çalışmalar Kovid-19 aşılarının çocuklar için de etkin ve güvenilir olduğunu gösterdi
Hindistan’da Kovid-19 salgınına karşı aşılama hız kazandı
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor
ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek

Benzer haberler

Van Gölü'nün güvenliği artık Sahil Güvenlik Komutanlığına emanet

Van Gölü'nün güvenliği artık Sahil Güvenlik Komutanlığına emanet

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Lidyalıların mutfak kültürü 'dişçi aletleri' ile araştırılıyor

Lidyalıların mutfak kültürü 'dişçi aletleri' ile araştırılıyor
Dışişleri Bakanlığından Avusturyalı Bakan'ın sığınmacılar konusunda Türkiye'yi provokasyonla suçlamasına tepki

Dışişleri Bakanlığından Avusturyalı Bakan'ın sığınmacılar konusunda Türkiye'yi provokasyonla suçlamasına tepki
Ayvalık’ta '7. Müzik Festivali' TUGFO'nun konseriyle başladı

Ayvalık’ta '7. Müzik Festivali' TUGFO'nun konseriyle başladı