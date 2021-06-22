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Ayvalık açıklarında lastik botta bulunan 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca içinde bulundukları lastik bot Türk kara sularına itilen 49 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Mustafa Bikeç   | 22.06.2021
Ayvalık açıklarında lastik botta bulunan 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir

Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 49 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

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