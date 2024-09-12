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Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince katledilmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Şaduman Türkay  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince katledilmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "(Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesi) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız, iç hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak soruşturma başlattı." dedi.

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