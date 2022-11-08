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AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemini yarın görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu yarın esastan görüşecek.

İsmet Karakaş   | 08.11.2022
AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemini yarın görüşecek

Ankara

Yüksek Mahkeme, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu, yarınki Genel Kurul gündeminde karara bağlayacak.

İptal istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

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